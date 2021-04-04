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У Штутгарті тисячі людей вийшли на антикарантинний протест

У Штутгарті тисячі людей вийшли на антикарантинний протест

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Штутгарті у суботу, 3 квітня, кілька тисяч людей вийшли на вулиці з протестом проти карантинних обмежень. За оцінками спостерігачів, кількість учасників акції перевищила заявлені 2,5 тисячі. Одним з організаторів протесту є рух коронаскептиків Querdenken, за яким стежить Федеральне відомство з захисту конституції (BfV), передає УНН.

Що відомо

Згодом поліція повідомила, що в акції брали участь близько 10 тисяч людей.

Більшість демонстрантів були без масок та не дотримувались дистанції. Представник міської адміністрації заявив, що в акції вбачаються тисячі адміністративних правопорушень. Вжити заходи проти них зараз важко, наголосив він, але порушення будуть задокументовані та відстежені.

Деталі

Між тим поліція Штутгарта порушила кримінальну справу проти організаторів протесту. Причиною стало відео з побиттям журналіста під час акції.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних питань землі Баден-Вюртемберг розкритикувало міську адміністрацію Штутгарта через те, що вона не заборонила проведення акції. Там наголосили, що з інфекційної точки зору це було помилковим рішенням. Крім того, виникає питання, як пояснити населенню, що на Великодні свята дозволяється збиратися лише п'ятьом людям з двох домогосподарств, тоді як тисячі демонстрантів пройшлися містом без масок, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

У Нідерландах відбувся масовий протест проти обмежень через COVID-19.

Der „Querdenken“-Demozug zieht weiter über die B14. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Teilnehmendenzahl könnte sich locker im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Stuttgarter Polizei rechnete im Vorfeld mit 5.000 Teilnehmenden. #stuttgart #s0304 #stuttgart0304 pic.twitter.com/Hwn6GPo1zB

— David Peters (@dap_dortmund) April 3, 2021

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