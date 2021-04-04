В Штутгарте тысячи людей вышли на антикарантинный протест
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Штутгарте в субботу, 3 апреля, несколько тысяч людей вышли на улицы с протестом против карантинных ограничений. По оценкам наблюдателей, число участников акции превысило заявленные 2,5 тысячи. Одним из организаторов протеста является движение коронаскептикив Querdenken, за которым следит Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), передает УНН.
Что известно
Впоследствии полиция сообщила, что в акции принимали участие около 10 тысяч человек.
Большинство демонстрантов были без масок и не соблюдали дистанцию. Представитель городской администрации заявил, что в акции усматриваются тысячи административных правонарушений. Принять меры против них сейчас трудно, отметил он, но нарушения будут задокументированы и отслежены.
Детали
Между тем полиция Штутгарта возбудила уголовное дело против организаторов протеста. Причиной стало видео с избиением журналиста во время акции.
Министерство здравоохранения и социальных вопросов земли Баден-Вюртемберг раскритиковал городскую администрацию Штутгарта за того, что она не запретила проведение акции. Там отметили, что с инфекционной точки зрения это было ошибочным решением. Кроме того, возникает вопрос, как объяснить населению, что на Пасху разрешается собираться только пяти людям из двух домохозяйств, тогда как тысячи демонстрантов прошлись по городу без масок, отметили в министерстве.
Напомним
В Нидерландах состоялся массовый протест против ограничений через COVID-19.
Der “Querdenken”-Demozug zieht weiter über die B14. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Teilnehmendenzahl könnte sich locker im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Stuttgarter Polizei rechnete im Vorfeld mit 5.000 Teilnehmenden. #stuttgart #s0304 #stuttgart0304 pic.twitter.com/Hwn6GPo1zB— David Peters (@dap_dortmund) April 3, 2021