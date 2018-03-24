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У штабі АТО проведуть перевірку щодо неповідомлення про обстріли бойовиків

У штабі АТО проведуть перевірку щодо неповідомлення про обстріли бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Призначено службову перевірку за фактом непоінформування штабу про обстріли сил АТО з боку бойовиків 22 березня. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Зазначимо, що протягом позаминулої доби — 22 березня, окупанти все ж таки застосовували зброю по наших захисниках. За повідомленням прес-центру штабу, після уточнення оперативної інформації, стало відомо, що ворожі обстріли зі стрілецької зброї наших позицій на Донеччині підтверджуються. За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей штабом операції призначено службову перевірку”, — сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, у прес-центрі штабу АТО 23 березня повідомили, що попередньої доби бойовики дотримувалися перемир’я і не проводили обстріли українських військових.

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