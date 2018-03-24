В штабе АТО проведут проверку из-за неинформирования об обстрелах боевиков

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21104 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27231 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72705 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79336 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102437 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109471 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116730 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121984 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133136 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В штабе АТО проведут проверку из-за неинформирования об обстрелах боевиков

В штабе АТО проведут проверку из-за неинформирования об обстрелах боевиков

Киев  •  УНН

 • 11726 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Назначена служебная проверка по факту неинформирования штаба об обстреле сил АТО со стороны боевиков 22 марта. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Отметим, что в течение позапрошлых суток - 22 марта, оккупанты все же применяли оружие по нашим защитникам. По сообщению пресс-центра штаба, после уточнения оперативной информации, стало известно, что враждебные обстрелы из стрелкового оружия наших позиций в Донецкой области подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов штабом операции назначена служебная проверка", - сказал Гуцуляк.

Напомним, в пресс-центре штаба АТО 23 марта сообщили, что в предыдущие сутки боевики придерживались перемирия и не проводили обстрелы украинских военных.

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