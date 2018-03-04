У штабі АТО повідомили про можливі провокації боку бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Найближчим часом можливі провокації з боку російсько-окупаційних військ на території луганської та Донецької областей як проти військових ЗСУ, так і щодо цивільного населення непідконтрольних територій. Про це заявили у прес-центрі штабу АТО, посилаючись на дані розвідки, передає УНН.
“За даними розвідки штабу АТО найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ”, — йдеться у повідомленні.
У штабі поінформували, що за наявною інформацією підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних Сил України, так і проти цивільного населення.
“При цьому, вони збираються вдатися до уже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли обстрілюючи позиції української армії кремлівські найманці одночасно вестимуть вогонь і у бік непідконтрольних українському уряду населених пунктів”, — зазначили у прес-центрі.
Також, зауважили у штабі, можливі провокації пов’язані із домовленостями Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року з 00:00 годин (за київським часом).
“Такими цинічними діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів”, — наголосили у штабі АТО.
До своїх злочинних дій російсько-окупаційних військ планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу “Росія-24”, яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей. За задумом окупаційної адміністрації РФ вони мають знімати і оприлюднювати відповідну картинку з метою дискредитації Збройних Сил України, військового та військово-політичного керівництва України.
Як повідомляв УНН, Збройні сили України заявили про готовність встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня.