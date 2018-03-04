У штабі АТО повідомили про можливі провокації боку бойовиків на Донбасі

КИЇВ. 4 березня. УНН. Найближчим часом можливі провокації з боку російсько-окупаційних військ на території луганської та Донецької областей як проти військових ЗСУ, так і щодо цивільного населення непідконтрольних територій. Про це заявили у прес-центрі штабу АТО, посилаючись на дані розвідки, передає УНН.