В штабе АТО сообщили о возможных провокациях стороны боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В ближайшее время возможны провокации со стороны российско-оккупационных войск на территории Луганской и Донецкой областей как против военных ВСУ, так и в отношении гражданского населения неподконтрольных территорий. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО, ссылаясь на данные разведки, передает УНН.
"По данным разведки штаба АТО ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможные вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что по имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневых провокаций как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения.
"При этом, они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактики, когда обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно будут вести огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - отметили в пресс-центре.
Также, отметили в штабе, возможны провокации связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени).
"Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", - отметили в штабе АТО.
В свои преступные действия российско-оккупационных войск планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия-24", которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины.
Как сообщал УНН, Вооруженные силы Украины заявили о готовности установления и соблюдения режима прекращения огня с 00:00 часов 5 марта.