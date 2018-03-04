В штабе АТО сообщили о возможных провокациях стороны боевиков на Донбассе

КИЕВ. 4 марта. УНН. В ближайшее время возможны провокации со стороны российско-оккупационных войск на территории Луганской и Донецкой областей как против военных ВСУ, так и в отношении гражданского населения неподконтрольных территорий. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО, ссылаясь на данные разведки, передает УНН.