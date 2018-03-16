У штаб-квартирі ООН в Женеві через страйк не відбулося жодного засідання

"Засідання не було, тому що сьогодні відбувається страйк працівників ООН. Жодних офіційних засідань не проходить. Страйк розпочався сьогодні", - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, співробітники ООН у Женеві оголосили страйк. Російські ЗМІ повідомили при цьому, що в Женеві мало бути засідання Ради ООН з прав людини щодо прав кримчан.