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У штаб-квартирі ООН в Женеві через страйк не відбулося жодного засідання

У штаб-квартирі ООН в Женеві через страйк не відбулося жодного засідання

Київ • УНН

 • 20869 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні не відбулося жодного офіційного засідання у штаб-квартирі ООН у Женеві через страйк працівників, який розпочався сьогодні. Про це повідомили УНН у постійному представництві України при відділені ООН та інших міжнародних організацій у Женеві.

"Засідання не було, тому що сьогодні відбувається страйк працівників ООН. Жодних офіційних засідань не проходить. Страйк розпочався сьогодні", - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, співробітники ООН у Женеві оголосили страйк. Російські ЗМІ повідомили при цьому, що в Женеві мало бути засідання Ради ООН з прав людини щодо прав кримчан.

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