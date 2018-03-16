В штаб-квартире ООН в Женеве из-за забастовки не было ни одного заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня не прошло ни одного официального заседания в штаб-квартире ООН в Женеве из-за забастовки сотрудников, который начался сегодня. Об этом УНН сообщили в постоянном представительстве Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.
"Заседаний не было, потому что сегодня проходит забастовка сотрудников ООН. Никаких официальных заседаний не проходит. Забастовка началась сегодня", - сообщил собеседник агентства.
Напомним, сотрудники ООН в Женеве объявили забастовку. Российские СМИ сообщили при этом, что в Женеве должно было быть заседание Совета ООН по правам человека относительно прав крымчан.