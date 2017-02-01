У штаб квартирі НАТО обговорять ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наступного тижня в штаб квартирі НАТО буде обговорена ситуація в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу ПА НАТО.
"Будь-який подальший відступ від зобов'язань щодо припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту в Східній Україні є неприйнятним, і був би вкрай небезпечним", - заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.
Підкреслюється, що таку заяву він зробив перед своїм візитом до штаб-квартири НАТО на наступному тижні, де він обговорить події в Україні, а також буде обговорена реакція НАТО на нестабільність в східних та південних районах.
Як повідомляв УНН, після повідомлень про масовані артобстріли Авдіївки, президент Парламентської асамблеї НАТО, Паоло Аллі, закликав до термінової деескалації ситуації і дотримання угод про припинення вогню.