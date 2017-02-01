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У штаб квартирі НАТО обговорять ситуацію в Україні

У штаб квартирі НАТО обговорять ситуацію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наступного тижня в штаб квартирі НАТО буде обговорена ситуація в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу ПА НАТО.

"Будь-який подальший відступ від зобов'язань щодо припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту в Східній Україні є неприйнятним, і був би вкрай небезпечним", - заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

Підкреслюється, що таку заяву він зробив перед своїм візитом до штаб-квартири НАТО на наступному тижні, де він обговорить події в Україні, а також буде обговорена реакція НАТО на нестабільність в східних та південних районах.

Як повідомляв УНН, після повідомлень про масовані артобстріли Авдіївки, президент Парламентської асамблеї НАТО, Паоло Аллі, закликав до термінової деескалації ситуації і дотримання угод про припинення вогню.

Українські Національні Новини

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