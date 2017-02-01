В штаб-квартире НАТО обсудят ситуацию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На следующей неделе в штаб-квартире НАТО обсудят ситуацию в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПА НАТО.
"Любое дальнейшее отступление от обязательств по прекращению огня и мирному урегулированию конфликта в Восточной Украине является неприемлемым, и было бы крайне опасным", - заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.
Подчеркивается, что такое заявление он сделал перед своим визитом в штаб-квартиру НАТО на следующей неделе, где он обсудит события в Украине, а также обсудят реакцию НАТО на нестабильность в восточных и южных районах.
Как сообщал УНН, после сообщений о массированных артобстрелах Авдеевки, президент Парламентской ассамблеи НАТО, Паоло Алли призвал к срочной деэскалации ситуации и соблюдению соглашений о прекращении огня.