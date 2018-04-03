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У Шотландії знайшли сліди динозаврів

У Шотландії знайшли сліди динозаврів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На північно-східному узбережжі острову Скай в Шотландії учені знайшли сліди предку динозавра Тірекса. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mirror.

Більшість знайдених слідів були зроблені тероподами (сліди розміром близько 50-ти сантиметрів – ред.) і завроподами (сліди близько 70-ти сантиметрів – ред.).

Орієнтовний вік слідів 170 мільйонів років.

Важливо відмітити, що це вже друга знахідка слідів динозаврів на острові Скай. Уперше учені у 2015 році знайшли скам’янілості середнього юрського періоду.

Як повідомляв УНН, британські вчені вважають, що динозаври могли стати жертвою власного успіху. На думку дослідників, вони могли почати вимирати ще до падіння астероїда, оскільки зайняли всю планету. 

Нагадаємо, канадські палеонтологи виявили новий вид оперених динозаврів - Albertaventaor (Альбертавентор). Останки стародавньої тварини дослідники виявили в провінції Альберта. 

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