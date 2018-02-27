У Шотландії визначилися з мінімальною роздрібною ціною на алкоголь

ukru
26 березня, 20:57 • 35404 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 226461 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 229043 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 366054 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 250022 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 364240 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 226866 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247127 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 257083 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248288 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 60492 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 89512 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 71362 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 69987 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 41623 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 171071 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 226445 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 366041 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 364230 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 298951 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 109122 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 100071 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 131843 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 148857 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 153887 перегляди
Актуальне
У Шотландії визначилися з мінімальною роздрібною ціною на алкоголь

У Шотландії визначилися з мінімальною роздрібною ціною на алкоголь

Київ • УНН

 • 9499 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. З 1 травня поточного року всі без винятку алкогольні напої в Шотландії повинні коштувати не менше 50 пенсів за одиницю алкоголю. Про це заявив секретар з питань охорони здоров'я країни Шон Робіссон, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Сьогодні ж деякі торгові точки країни пропонують алкоголь вартістю 16 пенсів за одиницю, що, на думку Робіссона, "неприпустимо".

Також уряд країни не виключає подальшого подорожчання алкогольних напоїв. Ціни на спиртне повинні "йти в ногу з інфляцією", наголошують чиновники.

Дискусії про введення мінімальної роздрібної ціни на алкогольну продукцію в країні ведуться з 2012 року. Ще тоді шотландські міністри закріпили право вводити і переглядати мінімальні ціни на алкоголь на законодавчому рівні. Але ця норма так і не встигла запрацювати. Навколо документа почалися судові розгляди за позовом окремих представників сектора алкогольної промисловості.

За 5 років Верховний суд Сполученого Королівства підтвердив законність права шотландського парламенту вводити МРЦ на алкогольну продукцію.

Зазначимо, що в Україні МРЦ на алкоголь були переглянуті у вересні минулого року. За словами експертів, якщо ціна алкогольного напою нижче встановленої МРЦ, то такий алкоголь, швидше за все, - підроблений, або ж з нього не сплачені податки.

Як пояснила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, підвищення МРЦ на горілчані вироби в Україні є наслідком податкового навантаження на галузь.

"Ціни на алкоголь не можуть залишатися незмінними, коли зростають податкові відрахування. Якщо теоретично припустити, що після підвищення акцизів вартість алкоголю не змінюється, то виходить, що ці акцизи просто несплачені. Саме так і діють ділки сірого, тобто нелегального алкогольного ринку. У всіх інших - легальних виробників - немає іншого виходу, як продавати свої напої за цінами на рівні близько 80 грн за 0,5 л. Те ж стосується і залежності МРЦ від ціни спирту, яка за останній рік підвищувалася вже 2 рази. Об'єктивно, що не може ж вартість пляшки горілки залишатися незмінною в той час, як вартість спирту зросла, орієнтовно, на 20%", - уточнила вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,308.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53