У Шотландії визначилися з мінімальною роздрібною ціною на алкоголь

Сьогодні ж деякі торгові точки країни пропонують алкоголь вартістю 16 пенсів за одиницю, що, на думку Робіссона, "неприпустимо".

Також уряд країни не виключає подальшого подорожчання алкогольних напоїв. Ціни на спиртне повинні "йти в ногу з інфляцією", наголошують чиновники.

Дискусії про введення мінімальної роздрібної ціни на алкогольну продукцію в країні ведуться з 2012 року. Ще тоді шотландські міністри закріпили право вводити і переглядати мінімальні ціни на алкоголь на законодавчому рівні. Але ця норма так і не встигла запрацювати. Навколо документа почалися судові розгляди за позовом окремих представників сектора алкогольної промисловості.

За 5 років Верховний суд Сполученого Королівства підтвердив законність права шотландського парламенту вводити МРЦ на алкогольну продукцію.

Зазначимо, що в Україні МРЦ на алкоголь були переглянуті у вересні минулого року. За словами експертів, якщо ціна алкогольного напою нижче встановленої МРЦ, то такий алкоголь, швидше за все, - підроблений, або ж з нього не сплачені податки.

Як пояснила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, підвищення МРЦ на горілчані вироби в Україні є наслідком податкового навантаження на галузь.

"Ціни на алкоголь не можуть залишатися незмінними, коли зростають податкові відрахування. Якщо теоретично припустити, що після підвищення акцизів вартість алкоголю не змінюється, то виходить, що ці акцизи просто несплачені. Саме так і діють ділки сірого, тобто нелегального алкогольного ринку. У всіх інших - легальних виробників - немає іншого виходу, як продавати свої напої за цінами на рівні близько 80 грн за 0,5 л. Те ж стосується і залежності МРЦ від ціни спирту, яка за останній рік підвищувалася вже 2 рази. Об'єктивно, що не може ж вартість пляшки горілки залишатися незмінною в той час, як вартість спирту зросла, орієнтовно, на 20%", - уточнила вона.