В Шотландии определились с минимальной розничной ценой на алкоголь

Сегодня же некоторые торговые точки страны предлагают алкоголь стоимостью 16 пенсов за единицу, что, по мнению Робиссона, "недопустимо".

Также правительство страны не исключает дальнейшего подорожания алкогольных напитков. Цены на спиртное должны "идти в ногу с инфляцией" - подчеркивают чиновники.

Дискуссии о введении минимальной розничной цены на алкогольную продукцию в стране ведутся с 2012 года. Еще тогда шотландские министры закрепили право вводить и пересматривать минимальные цены на алкоголь на законодательном уровне. Но данная норма так и не успела заработать. Вокруг документа начались судебные разбирательства по иску отдельных представителей сектора алкогольной промышленности.

Спустя 5 лет Верховный суд Соединенного Королевства подтвердил законность права шотландского парламента вводить МРЦ на алкогольную продукцию.

Отметим, что в Украине МРЦ на алкоголь были пересмотрены в сентябре прошлого года. По словам экспертов, если цена алкогольного напитка ниже установленной МРЦ, то такой алкоголь, скорее всего, - поддельный, или же с него не уплачены налоги.

Как пояснила генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, повышение МРЦ на водочные изделия в Украине является следствием налоговой нагрузки на отрасль.

"Цены на алкоголь не могут оставаться неизменными, когда растут налоговые отчисления. Если теоретически предположить, что после повышения акцизов стоимость алкоголя не меняется, то получается, что эти акцизы просто неуплачены. Именно так и действуют дельцы серого, то есть нелегального алкогольного рынка. У всех остальных - легальных производителей - нет другого выхода, как продавать свои напитки по ценам на уровне около 80 грн за 0,5 л. То же касается и зависимости МРЦ от цены спирта, которая за последний год повышалась уже 2 раза. Объективно, не может же стоимость бутылки водки оставаться неизменной в то время, как стоимость спирта выросла ориентировочно на 20%", - уточнила она.