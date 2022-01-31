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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Шотландії брат із сестрою дізналися про існування один одного завдяки інтернет-покупці

У Шотландії брат із сестрою дізналися про існування один одного завдяки інтернет-покупці

Київ • УНН

 • 36157 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Росс Колкухун із Шотландії усе своє життя нічого не знав про власного батька та не бачився з ним, поки не придбав на eBay програму футбольного матчу Хартс – Ліверпуль. Покупка допомогла йому віднайти родину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Edinburgh Live.

Деталі

Зазначається, що після того, як чоловік оплатив своє замовлення в інтернеті, гроші повернули на його рахунок. Цю дію зробив продавець, який виявився батьком Колкухуна. Вони познайомилися та почали спілкуватися в Інтернеті, але не могли зустрітися через пандемію коронавірусу.

Чоловік вирушив у подорож, аби побачитися з родиною, яку він ніколи не знав. Так він вперше зустрівся зі своєю 31-річною сестрою Ерін, на 6 років молодшою за нього.

Цитата

“Ми сміялися, плакали та ділилися історіями. Було враження, що ми знаємо один одного все життя. Я дуже нервувався, але це був абсолютно прекрасний та життєствердний досвід”, — розповів Колкухун.

Нагадаємо 

У США брати передаровують одне одному коробку цукерок десятиліттями.

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