В Шотландии брат с сестрой узнали о существовании друг друга благодаря интернет-покупке

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15 марта, 19:03 • 105672 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140844 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121872 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115500 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104002 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101061 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91359 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122994 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Росс Колкухун из Шотландии всю свою жизнь ничего не знал о собственном отце и не виделся с ним, пока не приобрел на eBay программу футбольного матча Хартс - Ливерпуль. Покупка помогла ему найти семью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Edinburgh Live.

Детали

Отмечается, что после того, как мужчина оплатил свой заказ в интернете, деньги вернули на его счет. Это действие предпринял продавец, оказавшийся отцом Колкухуна. Они познакомились и начали общаться в Интернете, но не могли встретиться из-за пандемии коронавируса.

Мужчина отправился в путешествие, чтобы увидеться с семьей, которую он никогда не знал. Так он впервые встретился со своей 31-летней сестрой Эрин, на 6 лет моложе его.

Цитата

“Мы смеялись, плакали и делились историями. Было впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Я очень нервничал, но это был абсолютно прекрасный и жизнеутверждающий опыт”, — рассказал Колкухун.

Напомним

В США братья передаривают друг другу коробку конфет десятилетиями.

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