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У шлунку кашалота у Шотландії знайшли 100 кг сміття

У шлунку кашалота у Шотландії знайшли 100 кг сміття

Київ • УНН

 • 16006 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У кашалота, який загинув після викидання на узбережжя шотландського острова Гарріс, знайшли у шлунку 100-кілограмову кулю зі сміттям. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

У шлунку тварини виявили рибальські снасті, мотузки, пакувальні стрічки, сумки та пластикові стаканчики. Експерти з китоподібних зазначили, що наразі незрозуміло, чи вплинуло сміття на загибель кашалота.

Місцеві жителі, які знайшли загиблого кашалота на пляжі, вважають, що результати розтину тварини свідчать про загострення проблеми забруднення океану.

Члени шотландської організації Smass, що досліджує загибель китів і дельфінів, провели розтин кашалота та спробували встановити причину його загибелі.

«Тварина не була в дуже поганому стані, хоча ця кількість сміття, імовірно, стала фактором викидання кашалота на узбережжя. Ми не змогли знайти докази того, що це призвело до непрохідності кишківника. Ця кількість пластику в шлунку мала призвести до порушення травлення», — повідомили в організації.

Нагадаємо, в Англії на берег викинуло велетенського кашалота.

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