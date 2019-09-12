У школі на Кіровоградщині після першого дзвоника призупинили навчання
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 вересня. УНН. Навчальний процес призупинили в одній із шкіл Тишківської ОТГ, що на Кіровоградщині, через незавершені ремонтні роботи. Про це УНН поінформували в пресслужбі ОДА.
У Тишківській ЗШ № 1 навчання розпочалося як і в решті шкіл, але 3 вересня навчання вирішили призупинити.
У наказі в.о. начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Тишківської сільської ради причиною призупинення вказали наступне: "У зв’язку із незавершеними ремонтними роботами покрівлі та з метою створення безпечних умов для навчання учасників освітнього процесу".
Наразі учні Тишківської ЗШ № 1 приступили до навчання у ЗШ №2: учні 3-5 класів у першу зміну, учні 6-11 класів у другу зміну. Наймолодші школярі (1-2 клас) тимчасово навчатимуться в місцевому ДНЗ "Казка".
Нагадаємо, в Україні цього року планують утеплити стіни у 422 школах.
Як повідомляв УНН, в українських школах цього року запланований ремонт у понад 1,5 тис. котелень.