В школе в Кировоградской области после первого звонка приостановили обучение
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 сентября. УНН. Учебный процесс приостановили в одной из школ Тишковской ОТО, что в Кировоградской области, из-за незавершенных ремонтных работ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГА.
В Тишковской СШ № 1 обучение началось как и в остальных школах, но 3 сентября обучение решили приостановить.
В приказе и.о. начальника отдела образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Тишковского сельского совета причиной приостановки указали следующее: "В связи с незавершенными ремонтными работами кровли и с целью создания безопасных условий обучения участников образовательного процесса".
Сейчас ученики Тишковской СШ № 1 приступили к обучению в СШ №2: ученики 3-5 классов в первую смену, ученики 6-11 классов во вторую смену. Школьники 1-2 класса временно будут учиться в местном ДОУ "Сказка".
Напомним, в Украине в этом году планируют утеплить стены в 422 школах.
Как сообщал УНН, в украинских школах в этом году запланирован ремонт более чем 1,5 тыс. котельных.