У школах Одещини відкривають STEAM лабораторії
Київ • УНН
STEAM-лабораторія являє собою формат розвитку кабінета природничо математичної освіти, модернізованого кабінету фізики.
У 2023 році до проєкту STEM лабораторія в Одеській області долучилися 5 закладів середньої освіти. Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.
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STEAM-лабораторія являє собою формат розвитку кабінета природничо математичної освіти, модернізованого кабінету фізики. В той же час це не лише окремий центр в школі, а діяльність, впроваджена у весь навчальний процес закладу, бо майбутнє за міжпредметною інтеграцією зі збереженням класичного поділу на дисципліни. Оснащення закладів освіти відповідним техічним обладнанням надає змогу учням закладів середньої освіти здобувати практичні навички у сфері науки та техніки за допомогою елементів AR/VR та штучного інтелекту.
"Реалізація STEAM-підходу у школі дає можливість створити інтегровані курси, відкрити гуртки робототехніки, 3D-моделювання, відеомейкерства та брати участь з учнівськими проєктами на українських та міжнародних змаганнях", - розповіли в ОВА.
Нагадаємо, Одеська область зайняла друге місце в умовному рейтингу України за кількістю відкритих в очному форматі шкіл.