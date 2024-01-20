В школах Одесской области открывают STEAM лаборатории

В 2023 году к проекту STEM лаборатория в Одесской области присоединились 5 учреждений среднего образования. Об этом сообщает Одесская ОГА, передает УНН.

Детали

STEAM-лаборатория представляет собой формат развития кабинета естественно математического образования, модернизированного кабинета физики. В то же время это не только отдельный центр в школе, а деятельность, внедренная во весь учебный процесс заведения, потому что будущее за межпредметной интеграцией с сохранением классического разделения на дисциплины. Оснащение учебных заведений соответствующим техническим оборудованием позволяет учащимся учреждений среднего образования получать практические навыки в области науки и техники с помощью элементов AR/VR и искусственного интеллекта.

"Реализация STEAM-подхода в школе дает возможность создать интегрированные курсы, открыть кружки робототехники, 3D-моделирования, видеомейкерства и участвовать с ученическими проектами на украинских и международных соревнованиях", - рассказали в ОВА.

Напомним, Одесская область заняла второе место в условном рейтинге Украины по количеству открытых в очном формате школ.