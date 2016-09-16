У Шевченківському районі Києва обмежать водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На розі вулиць Січових Стрільців і Гоголівської у Шевченківському районі Києва з 22 год. 16 вересня до 10 год. 17 вересня буде відсутнє водопостачання через заміну засувки на водопровідній мережі. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Зокрема, водопостачання обмежать:
• на вул. Гоголівській будинки №№ 36, 37/2, 38, 39, 39-А, 40, 41, 41-А, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 48, 49, а також, у посольстві Хорватії, консульстві Вірменії і Мальтійського ордена на вул. Гоголівській, 50/51 та Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв на вул. Гоголівській, 44-46;
• на вул. Володимира Винниченка, 20;
• на пров. Бехтеревському №№ 3, 4, 4-А, 4-Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-А 14, а також, посольство Куби на пров. Бехтеревському, 5 та Покровському жіночому монастирі на пров. Бехтеревському, 15;
• на вул. Січових Стрільців №№ 14-А, 21, 25, 26-А, 28-А, 30-А, 30-Б, 31, 32, 33, 33-А, 34, 36, 38, 40/1, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46-А, 47, 47-А, 49, 49-А, 53, 55, 57, 59, 59-А, 59/65.
На час обмеження водопостачання зоною відключень курсуватиме дві автоцистерни з питною водою.