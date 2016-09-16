В Шевченковском районе Киева ограничат водоснабжение

В частности, водоснабжение ограничат:

• на ул. Гоголевской дома №№ 36, 37/2, 38, 39, 39-А, 40, 41, 41-А, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 48, 49, а также, в посольстве Хорватии, консульстве Армении и Мальтийского ордена на ул. Гоголевской, 50/51 и Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств на ул. Гоголевской, 44-46;

• на ул. Владимира Винниченко, 20;

• в пер. Бехтеревском №№ 3, 4, 4-А, 4-Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-А 14, а также посольство Кубы в пер. Бехтеревском, 5 и Покровском женском монастыре в пер. Бехтеревском, 15;

• на ул. Сечевых Стрельцов №№ 14-А, 21, 25, 26-А, 28-А, 30-А, 30-Б, 31, 32, 33, 33-А, 34, 36, 38, 40/1, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46-А, 47, 47-А, 49, 49-А, 53, 55, 57, 59, 59-А, 59/65.

На время ограничения водоснабжения зоной отключений будут курсировать две автоцистерны с питьевой водой.