В Шевченковском районе Киева ограничат водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На углу улиц Сечевых Стрельцов и Гоголевской в Шевченковском районе Киева с 22:00 16 сентября по 10:00 17 сентября будет отсутствовать водоснабжение из-за замены задвижки на водопроводной сети. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В частности, водоснабжение ограничат:
• на ул. Гоголевской дома №№ 36, 37/2, 38, 39, 39-А, 40, 41, 41-А, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 48, 49, а также, в посольстве Хорватии, консульстве Армении и Мальтийского ордена на ул. Гоголевской, 50/51 и Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств на ул. Гоголевской, 44-46;
• на ул. Владимира Винниченко, 20;
• в пер. Бехтеревском №№ 3, 4, 4-А, 4-Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-А 14, а также посольство Кубы в пер. Бехтеревском, 5 и Покровском женском монастыре в пер. Бехтеревском, 15;
• на ул. Сечевых Стрельцов №№ 14-А, 21, 25, 26-А, 28-А, 30-А, 30-Б, 31, 32, 33, 33-А, 34, 36, 38, 40/1, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46-А, 47, 47-А, 49, 49-А, 53, 55, 57, 59, 59-А, 59/65.
На время ограничения водоснабжения зоной отключений будут курсировать две автоцистерны с питьевой водой.