У шахті на Львівщині стався черговий обвал, є постраждалий

Вчора, 26 січня, о 22:00 год. до травматологічного відділення Червоноградської центральної міської лікарні госпіталізовано прохідника шахти “Межирічанська” ДП “Львіввугілля”, 1975 року народження, жителя міста Червоноград.

“Травмування сталося внаслідок обвалу породи на глибині 500 м. Стан потерпілого на 06:00 год. 27 січня — середнього ступеня важкості”, — повідомили в прес-службі.

Причини події — з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, 25 січня на Львівщині стався обвал в шахті, постраждав 39-річний кріпильник шахти “Межирічанська” ДП “Львіввугілля”, жителя с. Поздимир Сокальського району у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні.

Окрім того, 23 січня о 3:43 год. до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні на Львівщині було госпіталізовано працівника шахти “Степова” ДП “Львіввугілля”, 1984 р. н., жителя міста Червоноград. Травмування сталося внаслідок обвалу породи.