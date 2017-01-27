В шахте во Львовской области произошел очередной обвал, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В результате очередного обвала на шахте в Сокольском районе Львовской области пострадал проходчик шахты, которого госпитализировали в травматологическое отделение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 26 января, в 22:00 в травматологическое отделение Червоноградской центральной городской больницы госпитализирован проходчик шахты "Межиричанская" ГП "Львовуголь", 1975 года рождения, житель города Червоноград.
"Травмирование произошло в результате обвала породы на глубине 500 метров. Состояние пострадавшего на 06:00 27 января — средней степени тяжести", — сообщили в пресс-службе.
Причины происшествия — выясняются.
Как сообщал УНН, 25 января во Львовской области произошел обвал в шахте, пострадал 39-летний крепильщик шахты "Межиричанская" ГП "Львовуголь", житель с. Поздимир Сокольского района, он в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы.
Кроме того, 23 января в 3:43 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы госпитализирован работник шахты "Степная" ГП "Львовуголь", 1984 г.р., житель города Червоноград. Травмирование произошло в результате обвала породы.