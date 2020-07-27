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У "Шахтарі" прокоментували призначення Луческу

У "Шахтарі" прокоментували призначення Луческу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін розповів, чому Мірча Луческу пішов з команди. Про це він заявив ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.

Сергій Палкін підтвердив, що у 2016 році керівництво "Шахтаря" визнало, що Луческу вичерпав себе у клубі, і тому вирішив не продовжувати з ним контракт.

"Донецький "Шахтар" виріс, як клуб, пішов вгору, але Луческу залишився на колишньому рівні. Президент ще за півроку до закінчення його контракту дав завдання підшукати нових кандидатів. Це рішення не приймалося різко, воно було продуманим. Президент розумів, на що йде. Потім Мірча двічі просився назад і двічі отримав відмову. Президент прийняв таке рішення і змінювати його він не збирався", - сказав Палкін.

Коментуючи призначення Луческу в Динамо, він зазначив, що подібного по відношенню до себе не представляє навіть у страшному сні.

"Я пропрацював у "Шахтарі" 17 років і не уявляю навіть у страшному сні, що я йду працювати в "Динамо". Наведу приклад: колишній помічник Луческу Карло Ніколіні відмовив Мірчі і не увійшов до його штабу, сказавши, що він не зможе ходити Києвом і дивитися в очі вболівальникам "Шахтаря", - додав Палкін.

Як повідомлялося в УНН, у Луческу вже виникли проблеми з формуванням тренерського штабу "Динамо".

Нагадаємо, київський футбольний клуб "Динамо" погодив контракт з румунським фахівцем Мірчею Луческу і оголосив екснаставника донецького "Шахтаря" головним тренером столичного гранда.

Контракт з Луческу підписаний на два роки з можливістю продовження на рік.

Ультрас "Динамо" розкритикували призначення Мірчі Луческу головним тренером команди і пригрозили масштабними акціями протесту.

Також ультрас запустили хештег у соціальних мережах #ДінамоБезСуркісів.

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