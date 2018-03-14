У сеймі вирішили обговорити вплив РФ на відносини України і Польщі: МЗС відреагувало

"Вітаю рішення сейму Польщі обговорити питання впливу Росії на українсько-польські відносини. Очевидно, що Росія намагається посварити нас з польськими друзями. Не вийде. У нас було спільне минуле, є спільне сьогодення та буде спільне майбутнє. Вважаю, що маємо і самі більше пильнувати", - йдеться в повідомленні міністра.

Зазначимо, сеймовий комітет Польщі з питань спецслужб у четвер, 22 березня, планує обговорити роль російських спецслужб у діях, спрямованих на дестабілізацію польсько-українських відносин в Україні та Польщі. Інформацію про це мають представити голови Агентства внутрішньої безпеки (ABW), Агентства розвідки (AW), Служби військової контррозвідки (SKW) та Служби військової розвідки (SWW).

Нагадаємо, керівники парламентів п'яти країн підписали листа щодо загроз, які несе будівництво "Північного потоку-2".