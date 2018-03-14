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17:10 • 59430 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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В сейме решили обсудить влияние РФ на отношения Украины и Польши: МИД отреагировал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение сейма Польши относительно обсуждения российского влияния на украинско-польские отношения. Об этом он написал в среду в своем блоге в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю решение сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не получится. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что должны и сами больше следить", - говорится в сообщении министра.

Отметим, сеймовый комитет Польши по вопросам спецслужб в четверг, 22 марта, планирует обсудить роль российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений в Украине и Польше. Информацию об этом должны представить председатели Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Военной разведки (SWW).

Напомним, руководители парламентов пяти стран подписали письмо об угрозах, которые несет строительство "Северного потока-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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