В сейме решили обсудить влияние РФ на отношения Украины и Польши: МИД отреагировал
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение сейма Польши относительно обсуждения российского влияния на украинско-польские отношения. Об этом он написал в среду в своем блоге в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю решение сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не получится. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что должны и сами больше следить", - говорится в сообщении министра.
Отметим, сеймовый комитет Польши по вопросам спецслужб в четверг, 22 марта, планирует обсудить роль российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений в Украине и Польше. Информацию об этом должны представить председатели Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Военной разведки (SWW).
Напомним, руководители парламентов пяти стран подписали письмо об угрозах, которые несет строительство "Северного потока-2".