У Севастополі за голосування на виборах президента Росії видають медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В анексованому Росією Севастополі всіх, хто 18 березня проголосував на виборах президента РФ, “нагороджують” пам’ятними медалями, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
На вкладиші написано, що це медаль у пам'ять про «референдум», що пройшов в Севастополі 16 березня 2014 року.
Окрім того, в анексованому Сімферополі 18 березня, в день виборів президента Росії, біля виборчої дільниці №358 організовані точки виносної торгівлі з квашеними овочами й випічкою, повідомляє видання.
Повідомляється, що на дільниці також чергують поліцейський, представник російського управління МНС та охоронець. Перед входом встановлена рамка металошукача.
Нагадаємо, 18 березня у РФ почалося голосування на президентських виборах.