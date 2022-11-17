У Севастополі пролунали вибухи - ЗМІ

Деталі

Повідомляється, що о 15:28 у центральній частині Севастополя було чути вибух, схожий на спрацювання системи ППО.

О 15:43 у Севастополі було чути ще чотири віддалені гучні звуки, схожі на постріли з гармат під час бойової підготовки російських військовослужбовців на полігоні.

Журналісти зазначають, що о 13:19 у Севастополі також було чути гучний звук.

Додамо

У ніч проти 17 листопада соцмережі повідомляли, що у Джанкої у Криму пізно ввечері лунали вибухи. Одна з найпопулярніших версій – вибухала ракети російської ППО, запущені невідомим об'єктом. Офіційної інформації немає.