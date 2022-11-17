В Севастополе прогремели взрывы – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во временно-оккупированном Севастополе 17 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в 15:28 в центральной части Севастополя был слышен взрыв, похожий на срабатывание системы ПВО.
В 15:43 в Севастополе были слышны еще четыре удаленных громких звука, похожих на выстрелы из орудий во время боевой подготовки российских военнослужащих на полигоне.
Журналисты отмечают, что в 13:19 в Севастополе также был слышен громкий звук.
Добавим
В ночь на 17 ноября соцсети сообщали, что в Джанкое в Крыму поздно вечером раздавались взрывы. Одна из самых популярных версий – взрывались ракеты российской ПВО, запущенные неизвестным объектом. Официальной информации нет.