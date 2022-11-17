В Севастополе прогремели взрывы – СМИ

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во временно-оккупированном Севастополе 17 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщает  “Крым.Реалии”, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в 15:28 в центральной части Севастополя был слышен взрыв, похожий на срабатывание системы ПВО.

В 15:43 в Севастополе были слышны еще четыре удаленных громких звука, похожих на выстрелы из орудий во время боевой подготовки российских военнослужащих на полигоне.

Журналисты отмечают, что в 13:19 в Севастополе также был слышен громкий звук.

Добавим

В ночь на 17 ноября соцсети сообщали, что в Джанкое в Крыму поздно вечером раздавались взрывы. Одна из самых популярных версий – взрывались ракеты российской ПВО, запущенные неизвестным объектом. Официальной информации нет.

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