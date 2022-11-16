В оккупированном Джанкое сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пользователи интернета пишут, что в Джанкое в Крыму поздно вечером раздавались взрывы. Одна из самых популярных версий – взрывались ракеты российской ПВО, запущенные неизвестным объектом. Достоверной информации, впрочем, пока нет, пишет УНН.
Детали
Местные Telegram-каналы пишут, что в ночной темноте слышно что-то похожее на взрывы. Местные жители обмениваются информацией о происшествии – некоторые пишут о нескольких взрывах, некоторые утверждают, что это были зенитные ракеты.
Отметим, что в Джанкое расположен русский военный аэродром.
Джанкой – город на севере Крыма. От него до ближайших позиций украинской армии (в районе Берислава и Новой Каховки) –140-150 км.