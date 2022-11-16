В окупованому Джанкої повідомляють про вибухи

Деталі

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у нічній темряві чути щось схоже на вибухи. Місцеві жителі обмінюються інформацією про подію - деякі пишуть про кілька вибухів, дехто стверджує, що це були зенітні ракети.

Зазначимо, що у Джанкої розташований російський військовий аеродром.

Джанкой – місто на півночі Криму. Від нього до найближчих позицій української армії (в районі Берислава та Нової Каховки) – 140-150 км.