У Севастополі оштрафували трьох підлітків, які прикурили від Вічного вогню

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії Ленінський районний суд в апеляційному порядку розглянув кримінальну справу стосовно трьох підлітків, які прикурили від Вічного вогню, та оштрафував кожного з них на 5 тисяч рублів. Про це пише УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.