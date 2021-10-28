У Севастополі оштрафували трьох підлітків, які прикурили від Вічного вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії Ленінський районний суд в апеляційному порядку розглянув кримінальну справу стосовно трьох підлітків, які прикурили від Вічного вогню, та оштрафував кожного з них на 5 тисяч рублів. Про це пише УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
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Інцидент стався 29 серпня, підлітків звинуватили у злочині за ч.2 ст.214 КК Росії (вандалізм).
“Вказані особи 29 серпня 2021 року маючи злочинний намір, спрямований на осквернення монумента, присвяченого 100-річчю закінчення Громадянської війни в Росії 1917-1922 років, підпалили сигарети від Вічного вогню монумента, знявши вказані дії на відеокамеру мобільного. відеозаписи в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет”, — йдеться на сайті суду.
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