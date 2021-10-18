Невідомі поглумилися над пам'яттю загиблих 2-го травня в Одесі

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Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в ніч на 18 жовтня група невідомих біля Будинку профспілок підпалила вінки, квіти, фотографії та записки в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року. Загоряння було ліквідовано, ніхто не постраждав.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ч. 2 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до правопорушення.

Нагадаємо, в квітні нинішнього року невідомі неодноразово здійснювали акти вандалізму щодо імпровізованого меморіалу на Куликовому полі. З цього приводу жителі міста, в тому числі і представники депутатського корпусу, направляли відповідні заяви в поліцію. Хулігани не знайдені.