Невідомі поглумилися над пам'яттю загиблих 2-го травня в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Одеські поліцейські почали розслідування за фактом хуліганських дій на Куликовому Полі, передає УНН.
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Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в ніч на 18 жовтня група невідомих біля Будинку профспілок підпалила вінки, квіти, фотографії та записки в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року. Загоряння було ліквідовано, ніхто не постраждав.
За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ч. 2 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до правопорушення.
Нагадаємо, в квітні нинішнього року невідомі неодноразово здійснювали акти вандалізму щодо імпровізованого меморіалу на Куликовому полі. З цього приводу жителі міста, в тому числі і представники депутатського корпусу, направляли відповідні заяви в поліцію. Хулігани не знайдені.