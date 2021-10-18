Неизвестные надругались над памятью погибших 2-го мая в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Одесские полицейские начали расследование по факту хулиганских действий на Куликовом Поле, передает УНН.
Детали
Как сообщили в пресс-службе нацполиции, в ночь на 18 октября группа неизвестных у Дома профсоюзов подожгла венки, цветы, фотографии и записки в память о погибших 2 мая 2014 года. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
По данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 ч. 2 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к правонарушению.
Напомним, в апреле нынешнего года неизвестные неоднократно совершали акты вандализма в отношении импровизированного мемориала на Куликовом поле. По этому поводу жители города, в том числе и представители депутатского корпуса, направляли соответствующие заявления в полицию. Хулиганы не найдены.