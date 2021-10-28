В Севастополе оштрафовали трех подростков, прикуривших от Вечного огня

КИЕВ. 29 октября. УНН. Подконтрольный России Ленинский районный суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении трех прикуренных от Вечного огня подростков и оштрафовал каждого из них на 5 тысяч рублей. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".