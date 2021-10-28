В Севастополе оштрафовали трех подростков, прикуривших от Вечного огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Подконтрольный России Ленинский районный суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении трех прикуренных от Вечного огня подростков и оштрафовал каждого из них на 5 тысяч рублей. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
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Инцидент произошел 29 августа, подростков обвинили в преступлении по ч.2 ст.214 УК России (вандализм).
“Указанные лица 29 августа 2021 года имея преступное намерение, направленное на осквернение монумента, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, подожгли сигареты от Вечного огня монумента, сняв указанные действия на видеокамеру. видеозаписи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет”, - говорится на сайте суда.
Напомним
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