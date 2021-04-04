У Сеулі відвідувачі виставки зіпсували картину вартістю 440 тисяч доларів

Деталі

Пару ввели в оману фарби та пензлі, залишені біля картини. Сам твір мистецтва був єдиним на виставці, представленим без рами з огляду на значні розміри. Припустивши, що на картині можна малювати, молоді люди додали кілька темно-зелених мазків і пішли.

Співробітники галереї помітили зміни на картині і вирахували відвідувачів з допомогою камер спостереження, після чого викликали поліцію. Молодих людей згодом відпустили, їм не загрожує покарання.

Представник одного з організаторів виставки Кан Ук розповів, що пензлі та фарби залишили поруч із картиною, щоб передати робочий процес художника. Це своєрідна традиція: у 2016 році JonOne дописував роботу на виставці графіті в Центрі мистецтв Сеула на очах у відвідувачів, а коли картина була готова, використовувані матеріали стали частиною експозиції.

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