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У Сеулі відвідувачі виставки зіпсували картину вартістю 440 тисяч доларів

У Сеулі відвідувачі виставки зіпсували картину вартістю 440 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 22807 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На виставці в Сеулі відвідувачі помилково зіпсували графіті "Без назви" американського художника JonOne вартістю 440 тисяч доларів, передає ABC News, пише УНН.

Деталі

Пару ввели в оману фарби та пензлі, залишені біля картини. Сам твір мистецтва був єдиним на виставці, представленим без рами з огляду на значні розміри. Припустивши, що на картині можна малювати, молоді люди додали кілька темно-зелених мазків і пішли.

Співробітники галереї помітили зміни на картині і вирахували відвідувачів з допомогою камер спостереження, після чого викликали поліцію. Молодих людей згодом відпустили, їм не загрожує покарання.

Представник одного з організаторів виставки Кан Ук розповів, що пензлі та фарби залишили поруч із картиною, щоб передати робочий процес художника. Це своєрідна традиція: у 2016 році JonOne дописував роботу на виставці графіті в Центрі мистецтв Сеула на очах у відвідувачів, а коли картина була готова, використовувані матеріали стали частиною експозиції.

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