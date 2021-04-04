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В Сеуле посетители выставки испортили картину стоимостью 440 тысяч долларов

В Сеуле посетители выставки испортили картину стоимостью 440 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 22798 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На выставке в Сеуле посетители ошибочно испортили граффити "Без названия" американского художника JonOne стоимостью 440 тысяч долларов, передает ABC News, пишет УНН.

Детали

Пару ввели в заблуждение краски и кисти, оставленные возле картины. Само произведение искусства было единственным на выставке, представленным без рамы учитывая внушительные размеры. Предположив, что на картине можно рисовать, молодые люди добавили несколько темно-зеленых мазков и ушли.

Сотрудники галереи заметили изменения на картине и вычислили посетителей с помощью камер наблюдения, после чего вызвали полицию. Молодых людей впоследствии отпустили, им не грозит наказание.

Представитель одного из организаторов выставки Кан Ук рассказал, что кисти и краски оставили рядом с картиной, чтобы передать рабочий процесс художника. Это своеобразная традиция: в 2016 году JonOne дописывал работу на выставке граффити в Центре искусств Сеула на глазах у посетителей, а когда картина была готова, используемые материалы стали частью экспозиции.

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