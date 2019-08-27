У сесійній залі ВР почали прикріплення нових іменних табличок нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У сесійній залі Верховної Ради вже ведуться роботи з прикріплення нових іменних табличок новообраних нардепів на робочих місцях, повідомляє УНН.
Спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій провів журналістів, які перебувають у парламенті до гостьової ложі. З неї видно, що відбувається у самій сесійній залі, а також у сусідніх ложах.
Парубій провів представників ЗМІ до ложі на їхню вимогу аби вони змогли переконатися у тому, що в технічній ложі дійсно присутні представники правоохоронних органів. В ложі, де розміщена частина апаратури для забезпечення електронного голосування дійсно перебувають люди.
Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування.