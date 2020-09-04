У серпні в Україні зафіксували 12 антирекордів за кількістю хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За серпень в Україні зафіксували 12 антирекордів за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. Сьогодні черговий антирекорд – 2 723 нових підтверджених випадки. Про це заявив на годині запитань до уряду у ВР міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За серпень в Україні зафіксовано 12 антирекордів кількості нових хворих на COVID-19. Черговий антирекорд - сьогодні, у 2 723 людей діагностували коронавірусну хворобу. Вчора 51 особа померла”, - сказав Степанов.
Також він додав, що за весь час пандемії захворіли 130 951 українець.
Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих.