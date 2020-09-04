У серпні в Україні зафіксували 12 антирекордів за кількістю хворих на COVID-19

“За серпень в Україні зафіксовано 12 антирекордів кількості нових хворих на COVID-19. Черговий антирекорд - сьогодні, у 2 723 людей діагностували коронавірусну хворобу. Вчора 51 особа померла”, - сказав Степанов.

Також він додав, що за весь час пандемії захворіли 130 951 українець.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих.



