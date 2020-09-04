В августе в Украине зафиксировали 12 антирекордов по количеству больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. За август в Украине зафиксировали 12 антирекорд по количеству больных коронавирусной болезнью. Сегодня очередной антирекорд - 2 723 новых подтвержденных случая. Об этом заявил на часе вопросов к правительству в ВР министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За август в Украине зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд - сегодня, у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - сказал Степанов.
Также он добавил, что за все время пандемии заболели 130 951 украинец.
Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда: по количеству новых больных в сутки и по количеству госпитализированных.