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В августе в Украине зафиксировали 12 антирекордов по количеству больных COVID-19

Киев • УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За август в Украине зафиксировали 12 антирекорд по количеству больных коронавирусной болезнью. Сегодня очередной антирекорд - 2 723 новых подтвержденных случая. Об этом заявил на часе вопросов к правительству в ВР министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В августе в Украине зафиксировали 12 антирекордов по количеству больных COVID-19

"За август в Украине зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд - сегодня, у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - сказал Степанов.

Также он добавил, что за все время пандемии заболели 130 951 украинец.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда: по количеству новых больных в сутки и по количеству госпитализированных.

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