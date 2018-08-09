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У серпні 2014 року в Іловайську внаслідок обстрілів загинули 36 цивільних осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок невибіркових обстрілів в Іловайську та навколишніх селах у серпні 2014 року загинуло 36 цивільних осіб. Про це під час презентації тематичної доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо подій в Іловайську в серпні 2014 року заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.

У серпні 2014 року в Іловайську внаслідок обстрілів загинули 36 цивільних осіб

“Бойові дії мали руйнівний вплив на цивільне населення в Іловайську та навколишніх селах. Щонайменше 36 осіб загинуло в результаті невибіркових обстрілів, 600 з 1800 приватних будинків були знищені, було пошкоджено 116 багатоповерхових будинків. Протягом трьох тижнів жителі Іловайська не мали електрики та водо- і газопостачання”, — розповіла Фрейзер.

Крім того, за її словами, ситуація з медичною допомогою в Іловайську була катастрофічною.

“Після того як в ніч з 7 на 8 серпня в єдину лікарню міста потрапив снаряд, персонал лікарні, 90 пацієнтів та операційні перемістилися до лікарні. Там протягом трьох днів лікарі та медсестри надавали медичну допомогу та проводили операції в жахливих умовах. 10 серпня лікарня була вимушена закритися через те, що закінчились медикаменти. З того часу і до 30 серпня в місті не було жодного діючого медичного закладу і за медичною допомогою жителі йшли додому до лікарів та медсестер”, — резюмувала Фрейзер.

Як повідомляв УНН, в ООН назвали основні порушення прав людини під Іловайськом у серпні 2014 року.

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