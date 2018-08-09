В августе 2014 года в Иловайске из-за обстрелов погибли 36 гражданских лиц

“Боевые действия имели разрушительное воздействие на гражданское население в Иловайске и окружающих селах. По меньшей мере 36 человек погибли в результате неизбирательных обстрелов, 600 из 1800 частных домов были уничтожены, были повреждены 116 многоэтажных домов. В течение трех недель жители Иловайска были без электричества и водо- и газоснабжения”, — рассказала Фрейзер.

Кроме того, по ее словам, ситуация с медицинской помощью в Иловайске была катастрофической.

“После того как в ночь с 7 на 8 августа в единую больницу города попал снаряд, персонал больницы, 90 пациентов и операционные переместились в больницу. Там в течение трех дней врачи и медсестры оказывали медицинскую помощь и проводили операции в ужасных условиях. 10 августа больница была вынуждена закрыться из-за того, что закончились медикаменты. С того времени и до 30 августа в городе не было ни одного действующего медицинского учреждения и за медицинской помощью жители шли домой к врачам и медсестер”, — резюмировала Фрейзер.

Как сообщал УНН, в ООН назвали основные нарушения прав человека в Иловайске в августе 2014 года.