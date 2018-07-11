У середмісті Одеси сталася стрілянина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 липня. УНН. Одеські поліцейські розслідують обставини стрілянини в Приморському районі міста. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"На спецлінію "102" звернувся 67-річний одесит, який повідомив, що став жертвою хуліганських дій. Під час конфлікту між ним та групою чоловіків на вулиці Успенській, один з опонентів заявника здійснив постріл з пістолета в його бік", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, в одному з дворів на вулиці Успенській проводилися ремонтні роботи, через що заїзд з вулиці всередину двору було загороджено. Зі слів заявника, коли він намагався заїхати на автомобілі у цей двір, де він, власне, проживає, йому на заваді стали працівники приватного охоронного агентства.
"Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого охоронці пошкодили дзеркало автівки постраждалого. Крім того, один із них вистрілив із травматичного пістолета", - розповіли в поліції.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, стрілянина сталася у Дніпрі, внаслідок неї загинув чоловік.