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У середмісті Одеси сталася стрілянина

У середмісті Одеси сталася стрілянина

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 липня. УНН. Одеські поліцейські розслідують обставини стрілянини в Приморському районі міста. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.

"На спецлінію "102" звернувся 67-річний одесит, який повідомив, що став жертвою хуліганських дій. Під час конфлікту між ним та групою чоловіків на вулиці Успенській, один з опонентів заявника здійснив постріл з пістолета в його бік", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, в одному з дворів на вулиці Успенській проводилися ремонтні роботи, через що заїзд з вулиці всередину двору було загороджено. Зі слів заявника, коли він намагався заїхати на автомобілі у цей двір, де він, власне, проживає, йому на заваді стали працівники приватного охоронного агентства.

"Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого охоронці пошкодили дзеркало автівки постраждалого. Крім того, один із них вистрілив із травматичного пістолета", - розповіли в поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, стрілянина сталася у Дніпрі, внаслідок неї загинув чоловік. 

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