В центре Одессы произошла перестрелка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 июля. УНН. Одесские полицейские расследуют обстоятельства стрельбы в Приморском районе города. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"На спецлинию "102" обратился 67-летний одессит, который сообщил, что стал жертвой хулиганских действий. Во время конфликта между ним и группой мужчин на улице Успенской, один из оппонентов заявителя выстрелил из пистолета в его сторону", - говорится в сообщении.
Как было установлено, в одном из дворов на улице Успенской проводились ремонтные работы, из-за чего заезд с улицы внутрь двора было ограждено. По словам заявителя, когда он пытался заехать на автомобиле в этот двор, где он, собственно, проживает, ему помешали работники частного охранного агентства.
"Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого охранники повредили зеркало автомобиля пострадавшего. Кроме того, один из них выстрелил из травматического пистолета", - рассказали в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, стрельба произошла в Днепре, в результате нее погиб мужчина.