У сербській столиці знову пройшли антиурядові протести

У повідомленні місцевих журналістів вказано, що: “Акція протесту під гаслом “1 з 5 мільйонів” почалася на одній із площ Белграда. Потім маніфестанти пройшлися колоною вулицями столиці до так званої “вільної зони”.

Під час виступу перед маніфестантами, адвокат Владімір Гайич нагадав, що ще три десятиліття тому на цьому ж місці він брав участь в акціях протесту в ім’я свободи. Однак, за його словами, відтоді в країні нічого не змінилося, а влада “грабує народ, як і раніше — матеріально і духовно”. Актор Ненад Хаджі Маричич у своєму виступі підкреслив, що протестувальники зробили перший крок до пробудження Сербії, закладаючи основи для нового, вільного суспільства. Він додав, що: “Ми вийшли на вулиці, щоб захистити гідність країни, установ, професій, життя кожного з громадян”.

Маніфестанти знову пообіцяли продовжити протестні акції.

Як повідомляв УНН, наприкінці квітня у Белграді пройшов масовий мітинг на підтримку президента Вучича.