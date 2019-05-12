В сербской столице вновь прошли антиправительственные протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Очередная многотысячная антиправительственная акция протеста прошла в субботу вечером, 11 мая в сербской столице — Белграде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Blic.
В сообщении местных журналистов указано, что: “Акция протеста под лозунгом “1 из 5 миллионов” началась на одной из площадей Белграда. Затем манифестанты прошлись колонной по улицам столицы к так называемой “свободной зоне”.
Во время выступления перед манифестантами, адвокат Владимир Гайич напомнил, что еще три десятилетия назад на этом же месте он принимал участие в акциях протеста во имя свободы. Однако, по его словам, с тех пор в стране ничего не изменилось, а власть “грабит народ, как и раньше — материально и духовно”. Актер Ненад Хаджи Маричич в своем выступлении подчеркнул, что протестующие сделали первый шаг к пробуждению Сербии, закладывая основы для нового, свободного общества. Он добавил, что: “Мы вышли на улицы, чтобы защитить достоинство страны, учреждений, профессий, жизнь каждого из граждан”.
Манифестанты снова пообещали продолжить протестные акции.
Как сообщал УНН, в конце апреля в Белграде прошел массовый митинг в поддержку президента Вучич.