У Сербії сталися вибухи на складі військового заводу

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“Вибух, на щастя, стався на складі готової продукції, а не на самому підприємстві. З 1:30 ранку я на прямому зв’язку з главою Сектора з НС і директором поліції. На місце прибули 35 пожежних з Сектора з НС, а також 10 чергових пожежних Чачка. Найбільше ми боялися, що хтось не евакуйований, на щастя, усі працівники підприємства евакуйовані”, — заявив Вулін в ефірі каналу РТС.

Міністр оборони зазначив, що розглядалася можливість евакуації значної частини міста Чачак, проте в підсумку це не було потрібно. “24 години після останнього вибуху пожежники зможуть зайти на згорілий склад, найважливіше, щоб все було безпечно”, — вважає міністр.

За даними місцевих ЗМІ, вибухи на складі почалися близько 1:30 ночі. Жителі найближчих будинків були евакуйовані, під’їзд до території підприємства блокований поліцією.

Йде розслідування інциденту.