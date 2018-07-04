У секторі Газа тривають протести

Згідно з інформацією, потерпілий був госпіталізований.



Як повідомив сьогодні представник Міністерства охорони здоров'я Палестини Ашраф аль-Кудра, військові застосовують проти протестувальників бойові патрони і газ невідомого походження. За його словами, в результаті дій ізраїльських солдатів постраждали десятки мирних жителів.



З початку протестів ізраїльські військові вбили понад 130 мирних палестинців, включаючи 2 лікарів і 2 журналістів, більше 14 тисяч людей отримали поранення.

Як повідомляв УНН, 18 травня ізраїльські винищувачі атакували дев'ять цілей, які належать ХАМАС, в секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зміїв на територію єврейської держави з метою підпалу.



Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Гази в суботу оприлюднило докладну офіційну статистику по палестинцям, убитим і пораненим в результаті обстрілу ізраїльських солдатів з моменту початку мітингів і протестів в секторі Газа 30 березня.