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У секторі Газа тривають протести

У секторі Газа тривають протести

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Військовослужбовці армії Ізраїлю продовжують застосовувати силу проти учасників мирних акцій протесту на кордоні сектора Газа, організованих в рамках "Великого маршу повернення". В ході вчорашньої демонстрації поранений палестинський юнак, який вийшов на акцію з турецьким прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Згідно з інформацією, потерпілий був госпіталізований.

Як повідомив сьогодні представник Міністерства охорони здоров'я Палестини Ашраф аль-Кудра, військові застосовують проти протестувальників бойові патрони і газ невідомого походження. За його словами, в результаті дій ізраїльських солдатів постраждали десятки мирних жителів.

З початку протестів ізраїльські військові вбили понад 130 мирних палестинців, включаючи 2 лікарів і 2 журналістів, більше 14 тисяч людей отримали поранення.

Як повідомляв УНН, 18 травня ізраїльські винищувачі атакували дев'ять цілей, які належать ХАМАС, в секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зміїв на територію єврейської держави з метою підпалу.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Гази в суботу оприлюднило докладну офіційну статистику по палестинцям, убитим і пораненим в результаті обстрілу ізраїльських солдатів з моменту початку мітингів і протестів в секторі Газа 30 березня.

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