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У СБУ заявили, що смерть "Гіві" підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО (розширено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Смерть бойовика Михайла Толстих, відомого як “Гіві”, підтверджує наявність конфліктів і нестійких відносин у "республіках", що ще раз свідчить про відсутність законної влади на тимчасово окупованих територіях. Про це у коментарі УНН повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

У СБУ заявили, що смерть "Гіві" підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО (розширено)

“Можу офіційно заявити про те, що ми отримуємо достатньо багато інформації з відкритих джерел про те, що в закритому підрозділі у себе у штабі був убитий громадянин України Михайло Сергійович Толстих, 1980 року народження. Поки ми більше нічого не говоримо, не коментуємо подію. Коли ми будемо контролювати територію Донецької і Луганської областей, ми зможемо дати інформацію”, - підтвердив він.

Він зазначив, що, виходячи з цього, навіть самі жителі та прихильники “ДНР” та “ЛНР” не можуть спокійно переміщатись вулицями та почуватись у безпеці.

“Ви знаєте, що відбуваються певні події пов’язані з вбивствами, або ж загибеллю людей, які мають відношення до незаконних адміністративних утворювань, так званих "ДНР" та "ЛНР", ми розуміємо, що досі продовжуються між ними певні з’ясування відносин, певні конфлікти. І це лише підтверджує те, що там немає законної влади. Навіть переміщатись вулицями небезпечно людям. Можу також сказати про те, що очевидно ця певна інформація говорить про те, що ці люди не можуть навіть безпечно знаходитись у себе там у своїх підрозділах”, - додав він.

При цьому власні джерела з СБУ підтвердили кореспонденту УНН інформацію про смерть бойовика "Гіві". За словами джерела, сьогодні вранці пролунав у власному кабінеті бойовика вибух. У результаті цього і загинув сам бойовик "Гіві".

Джерелу повідомили про смерть люди з місця подій. За словами джерела, скоріш за все, здетонував якийсь вибуховий пристрій. Наразі там працює слідча група так званої "ДНР".

Нагадаємо, внаслідок вибуху в кабінеті загинув командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих, відомий як “Гіві”.

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